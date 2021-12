L’enfasi dei circoli mediatico-giudiziari diffonde la patologia del giustizialismo | spiega Cafiero de Raho

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel giorno in cui entra in vigore la legge che (in recepimento della direttiva europea 2016/343) impone regole più stringenti alla comunicazione dei magistrati sulla colpevolezza degli imputati, il superprocuratore Antimafia e Antiterrorismo Federicodein un’intervista alla Stampa dice di essere «perfettamente d’accordo». Il magistrato napoletano: «Bisogna escludere dalle nostre comunicazioni qualunque indicazione che possa far apparire come colpevoli i soggetti coinvolti in un’indagine. Personalmente, l’ho sempre fatto a ogni conferenza stampa che ho tenuto. Ho sempre sottolineato che le responsabilità sarebbero state accertate in modo definitivo solo con le sentenze». Qualche giorno fa, nell’aula magna della Cassazione, ospite di un convegno organizzato dalla corrente Unicost, deha detto ...