“Lei al fianco di Amadeus”. Sanremo 2022, grande sorpresa sul palco come co-conduttrice (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è sempre una prima volta e questa sarebbe davvero emozionante per Elisa Isoardi, che non si vede sotto i riflettori da svariato tempo. Durante la sua rilevante esperienza a L’isola dei Famosi 2021, tutti credevano che sarebbe cominciato un nuovo, fiorente, capitolo lavorativo per lei. Poi nulla, ora invece Sanremo 2022. Da niente a tutto. Sempre che, si spera presto, quest’indiscrezione venga confermata. Pare che il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, abbia selezionato l’ex presentatrice de La prova del cuoco per affiancarlo nella mitica competizione canora. Sarebbe la prima volta sull’iconico Ariston per Elisa Isoardi. Sanremo 2022, Elisa Isoardi accanto ad Amadeus Lo scottante e totalmente inaspettato annuncio, ancora tutto da ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 dicembre 2021) C’è sempre una prima volta e questa sarebbe davvero emozionante per Elisa Isoardi, che non si vede sotto i riflettori da svariato tempo. Durante la sua rilevante esperienza a L’isola dei Famosi 2021, tutti credevano che sarebbe cominciato un nuovo, fiorente, capitolo lavorativo per lei. Poi nulla, ora invece. Da niente a tutto. Sempre che, si spera presto, quest’indiscrezione venga confermata. Pare che il direttore artistico del Festival di, abbia selezionato l’ex presentatrice de La prova del cuoco per affiancarlo nella mitica competizione canora. Sarebbe la prima volta sull’iconico Ariston per Elisa Isoardi., Elisa Isoardi accanto adLo scottante e totalmente inaspettato annuncio, ancora tutto da ...

