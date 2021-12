Legge psicologi | De Luca | “Passi avanti della sanità”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il via liberaCorte Costituzionale allaRegione Campania che ha istituito presso i distretti sanitari delle ASL il Servizio dia di base – dice il presidenteGiunta RegionaleCampania, Vincenzo De– consente di innalzare qualitativamente i servizi di assistenza sanitariaCampania. Offrirà inoltre, come negli obiettivistessa, la possibilità di nuove assunzioni. Un ulteriore passo incampana, più vicina ai cittadini”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Secondo laregionale, le attivita' saranno assicurate daliberi professionisti in rapporto convenzionale nell'ambito di ciascuna Asl a livello dei distretti sanitari di base, con il ...La proposta diprevede anche una formazione specifica per medici, infermieri e. E riconosce "il fatto che il bullismo scolastico non è solo tra studenti", ma può anche essere, più ...Norme impugnate: Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 03/08/2020, n. 35. Oggetto: Professioni - Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione del servizio di Psico ...13 DIC - La legge regionale della Campania che istituisce il servizio di psicologia di base e la figura dello psicologo delle cure primarie o psicologo di base non viola la Costituzione. Lo ha stabili ...