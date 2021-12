Lega | Bruognolo | candidatura Matone nel progetto per guidare Paese

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – “Con Simonettaabbiamo condiviso la difficile battaglia per il Campidoglio ottenendo ottimi risultati individuali che ci fanno ben sperare per le politiche del 2023 e le regionali del 2024.” “Lasi sta strutturando in maniera capillare e siamo fiduciosi di rappresentare in un centrodestra unito la vera alternativa peril. Ladi Simonettaalle suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro va in questo senso. Il cammino e’ appena cominciato”. Così, in una nota, TonycoordinatoreProvincia Roma Sud.