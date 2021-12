Le relazioni difettose – Come si scappa da una storia tossica? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cara Ester, nonostante ti legga ogni settimana, e apprezzi particolarmente le citazioni di Roth che condividi, devo essere una di quelle discepole da 6 meno meno, quelle che prendono appunti da leggere e rileggere, che pensano sempre di essere preparate e che poi durante l’interrogazione scoprono che non lo sono. O molto probabilmente si deve essere inceppato qualcosa in quel momento in cui le parole sono saltate fuori dalla carta (o dal pc) ed sono entrate nella vita vera. Ma veniamo al dunque. Ho appena chiuso una relazione di quelle che possiamo definire, Come va di moda oggi, una relazione tossica. Di quelle in cui gira tutto intorno a lui, lui che è il re delle parole vuote a cui raramente seguono dei fatti. Di quelle che confessiamolo ora: tornano e ritornano ciclicamente dopo anni, e dopo una terza e ultima possibilità nell’arco di ... Leggi su iodonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cara Ester, nonostante ti legga ogni settimana, e apprezzi particolarmente le citazioni di Roth che condividi, devo essere una di quelle discepole da 6 meno meno, quelle che prendono appunti da leggere e rileggere, che pensano sempre di essere preparate e che poi durante l’interrogazione scoprono che non lo sono. O molto probabilmente si deve essere inceppato qualcosa in quel momento in cui le parole sono saltate fuori dalla carta (o dal pc) ed sono entrate nella vita vera. Ma veniamo al dunque. Ho appena chiuso una relazione di quelle che possiamo definire,va di moda oggi, una relazione. Di quelle in cui gira tutto intorno a lui, lui che è il re delle parole vuote a cui raramente seguono dei fatti. Di quelle che confessiamolo ora: tornano e ritornano ciclicamente dopo anni, e dopo una terza e ultima possibilità nell’arco di ...

