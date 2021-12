"Le reazioni avverse del vaccino e le t***e rifatte". Selvaggia Lucarelli, attacco senza precedenti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Botte da orbi social tra Selvaggia Lucarelli e la influencer e modella Chiara Nasti. Quest'ultima su Instagram si è esposta mettendo in serio dubbio l'efficacia del vaccino contro il Covid parlando delle sue reazioni avverse sui più giovani. Dopo aver deciso di non vaccinaris, l'ex fidanzata del centrocampista dalla Roma Nicolò Zaniolo ha contratto il Covid lo scorso novembre. La Lucarelli, da sempre in prima fila nella battaglia a favore della campagna di vaccinazione e schierata contro i no vax, al punto da finire per essere pesantemente insultata e aggredita in piazza a Roma un paio di settimane fa, non esita a mettere alla berlina la 23enne, accusata di fare propaganda anti-vaccino senza cognizione di causa. "Visto che la ragazza è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Botte da orbi social trae la influencer e modella Chiara Nasti. Quest'ultima su Instagram si è esposta mettendo in serio dubbio l'efficacia delcontro il Covid parlando delle suesui più giovani. Dopo aver deciso di non vaccinaris, l'ex fidanzata del centrocampista dalla Roma Nicolò Zaniolo ha contratto il Covid lo scorso novembre. La, da sempre in prima fila nella battaglia a favore della campagna di vaccinazione e schierata contro i no vax, al punto da finire per essere pesantemente insultata e aggredita in piazza a Roma un paio di settimane fa, non esita a mettere alla berlina la 23enne, accusata di fare propaganda anti-cognizione di causa. "Visto che la ragazza è ...

