Le PMI italiane che resistono alla pandemia | +6% in tre scenari

La pandemia da Covid-19 e tutto ciò che ne è derivato, ha inferto un duro colpo all'economia italiana, portando ad una contrazione del prodotto interno lordo del -8,9%. A fronte di ciò, un'approfondita fotografia di Modefinance sul mondo delle PMI italiane evidenzia come queste abbiano complessivamente risposto bene a tale crisi. Una percentuale pari a circa il 35% delle stesse ha infatti mantenuto invariato il proprio merito creditizio espresso in termini di more Score2, dimostrandosi di fatto capaci di superare un periodo di importante difficoltà per l'economia italiana mantenendo inalterata la propria situazione economico-finanziaria. PMI italiane, ad un soffio dallo scoring negativo A fronte di tale positivo dato, occorre tuttavia specificare come la complessiva qualità economico-finanziaria sia ovviamente mutata, così ...

Ultime Notizie dalla rete : PMI italiane Fidimed ha erogato 250 milioni a 1.500 Pmi durante la pandemia. ...250 milioni di euro (di cui 200 milioni nel solo 2021) a 1.500 piccole e medie imprese italiane, ... banca digitale specializzata in servizi per le Pmi, e ha contribuito a salvaguardare la solidità e la ...

Trasformazione digitale, per 3 aziende su 4 essenziale la fatturazione elettronica Indagine Aruba e Idc, il 46% delle Pmi invia e riceve mensilmente tra 10 e 100 fatture elettroniche Tra le Pmi italiane più di 3 aziende su 4 ritengono essenziale la fatturazione elettronica per digitalizzare l'impresa. Secondo la nuova indagine diffusa oggi da Aruba e Idc, il 46% delle aziende che non ha ...

Sostegno alle PMI italiane, 30 milioni nel nuovo fondo Magellano. Sardegnagol - la testata delle politiche giovanili in Sardegna Investire in startup e PMI innovative: le agevolazioni che hanno contribuito a sfondare il tetto di 1 miliardo di euro In Italia per la prima volta in assoluto si è sfondato il tetto di un miliardo di euro d'investimenti in startup e PMI innovative e il 2021 termina con una impennata negli investimenti.

Le PMI italiane resistono all’impatto della Pandemia Nonostante una contrazione del PIL 2020 dell’8,9%, il 35% delle imprese ha mantenuto invariato il proprio merito creditizio ...

