LDA la grande emozione in diretta | È stato il regalo più grande che potessi ricevere

(Di lunedì 13 dicembre 2021) LDA ha cantato ad Amici 21 una canzone sul divorzio dei suoi genitori. In effetti, il gioco includeva una performance con una cover, ma il cantautore avrebbe potuto aggiungere una barra, e Luca lo ha fatto. Gli allievi dovevano scegliere una canzone con un significato importante e intimo per loro e LDA ha scelto Un attimo ancora de I Gemelli Diversi. Prima di ogni esibizione, Maria De Filippi ha letto il messaggio scritto dagli studenti che spiega il motivo della scelta della canzone e cosa avrebbero voluto comunicare con quella scelta: il contenuto della lettera di Luca sembrava un po' lungo (come spesso accade), quindi la conduttrice ha letto il paragrafo più importante. Luca ha raccontato il suo ricordo più caro e importante: un Natale passato con sua madre Carmela e suo padre Gigi D'Alessio seduti allo stesso tavolo, chi da una parte e chi dall'altra. Può essere un ricordo ...