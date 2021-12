Lazio-Porto: data, orario e tv ritorno sedicesimi di finale Europa League (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande attesa per i sedicesimi di finale di Europa League con la Lazio che sfiderà il Porto. Il match di ritorno sarà in programma il 24 febbraio nella cornice dello Stadio Olimpico, in quanto i biancocelesti testa di serie. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky (e in streaming su SkyGo e NOW). Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti e le pagelle. data orario ANdata TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI 17 febbraio: sedicesimi di finale, andata 24 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande attesa per ididicon lache sfiderà il. Il match disarà in programma il 24 febbraio nella cornice dello Stadio Olimpico, in quanto i biancocelesti testa di serie. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky (e in streaming su SkyGo e NOW). Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti e le pagelle.ANTUTTI GLI ACCOPPIAMENTI 17 febbraio:di, an24 febbraio:diSportFace.

Advertising

B24PT : Porto - Lazio #UELdraw - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE PLAYOFF: PORTO-LAZIO ? #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague - UEFAcom_pt : ??? Sorteio do 'play-off' da Europa League ? ???? Porto ?? Lazio ???? @FCPorto I #UEL I #UELdraw - hugo77guedes : RT @EuropaLeague: ???? Porto vs Lazio ???? #UELdraw | #UEL - valetodocarajo : porto vs lazio ? interessante -