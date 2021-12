L’azienda cinese di e-commerce Alibaba ha licenziato una dipendente che aveva denunciato un suo superiore per molestie sessuali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alibaba, l’enorme azienda cinese di e-commerce, ha licenziato una dipendente che quest’estate aveva denunciato un collega e un cliente per molestie sessuali avvenute durante un viaggio di lavoro. La dipendente, nota solo con il suo cognome, Zhou, era stata licenziata a Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021), l’enorme aziendadi e-, haunache quest’estateun collega e un cliente peravvenute durante un viaggio di lavoro. La, nota solo con il suo cognome, Zhou, era stata licenziata a

