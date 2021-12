Lavoro: in arrivo maxi piano per giovani e nuove competenze (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Governo è pronto a mettere sul piatto 7,2 miliardi per le politiche attive del Lavoro e per creare un ponte formazione-Lavoro. Il decreto è stato approvato dal Ministro Orlando (Lavoro) ed è passato al Ministro Franco (Economia) in attesa del varo entro il 31 dicembre. Un piano d’azione dedicato non solo ai giovani, che vanno accompagnati al Lavoro, ma anche ai disoccupati ed ai lavoratori in servizio, attraverso attività di reskilling ed upskilling. Le risorse arriveranno da decreto fiscale, dal Recovery Plan e dal React-Eu, i fondi stanziati dalla Ue per le le politiche del Lavoro per contrastare la crisi generata dal Covid-19. La dotazione Per i giovani si prevede il decollo del sistema duale (formazione scolastica e apprendistato) cui sono ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Governo è pronto a mettere sul piatto 7,2 miliardi per le politiche attive dele per creare un ponte formazione-. Il decreto è stato approvato dal Ministro Orlando () ed è passato al Ministro Franco (Economia) in attesa del varo entro il 31 dicembre. Und’azione dedicato non solo ai, che vanno accompagnati al, ma anche ai disoccupati ed ai lavoratori in servizio, attraverso attività di reskilling ed upskilling. Le risorse arriveranno da decreto fiscale, dal Recovery Plan e dal React-Eu, i fondi stanziati dalla Ue per le le politiche delper contrastare la crisi generata dal Covid-19. La dotazione Per isi prevede il decollo del sistema duale (formazione scolastica e apprendistato) cui sono ...

