L'arte di trasformare il jeans (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se il jeans da capo workwear è assurto a pezzo pregiato del guardaroba lo si deve anche a Tramarossa, storica azienda veneta fondata nel 1967 per mano del sarto-imprenditore Urbano Chemello, arrivata oggi alla sua seconda generazione. L'intuizione geniale, fin dagli esordi, fu quella di creare dei pantaloni in denim di un livello più elevato, nobilitati da tessuti preziosi, dettagli ricercati e costruzioni sartoriali. Un inno al saper fare italiano, alla manifattura d'eccellenza in cui ogni passaggio produttivo ha la sua importanza fondamentale, e necessita del proprio tempo. Se il modello primigenio fu realizzato con denim cimosato, nel tempo i tessuti utilizzati hanno spaziato tra selezioni di filati sempre più ricercati, come cotone egiziano, blend con cashmere, cimosati giapponesi e fibre hi-tech, a cui si sono aggiunte lavorazioni sempre più innovative e ...

