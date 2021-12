L’ARLeF sbarca su TikTok con “Tic e Tac Furlan”

Leggi su udine20

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si chiama “Tic e Tac” ed è il nuovo canaledel. «Una bella novità, in cui crediamo molto – ha fatto sapere il presidente dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, Eros Cisilino -. L’attività dell’Agenzia è piuttosto articolata e l’impegno per operare sempre al passo con i tempi costante, senza considerare, come ampiamente dichiarato sul “Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-25”, l’attenzione rivolta a giovani e nuove tecnologie. Per questo è stata una naturale evoluzione la scelta di approdare su uno dei social più popolari, oggi, fra gli adolescenti. Il nostro impegno a dialogare con le nuove generazioni è costante e la direzione sembra essere proprio quella giusta», se si considera che in poco più di due mesi dall’apertura del nuovo canale si registrano già oltre 4500 followers, ...