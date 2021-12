L'appello di Papa Francesco per i disabili: "Lo Stato faccia la sua parte" (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - “È importante guardare al disabile come a uno di noi, che deve stare al centro della nostra cura e della nostra premura, e anche al centro dell'attenzione di tutti e della politica. È un obiettivo di civiltà”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo i membri dell'Istituto Serafico di Assisi e ribadendo che di fronte a problemi sociali come questo "lo Stato e la pubblica amministrazione devono fare la loro parte. Non si possono lasciare sole tante famiglie costrette a lottare per sostenere dei ragazzi in difficoltà, con la grande preoccupazione del futuro che li attende quando non potranno più seguirli”. Per Draghi il tema è una priorità Dalla conferenza sulle disabilità il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ribadito che "la tutela e la promozione dei diritti delle persone con ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - “È importante guardare al disabile come a uno di noi, che deve stare al centro della nostra cura e della nostra premura, e anche al centro dell'attenzione di tutti e della politica. È un obiettivo di civiltà”. Lo ha dettoricevendo i membri dell'Istituto Serafico di Assisi e ribadendo che di fronte a problemi sociali come questo "loe la pubblica amministrazione devono fare la loro. Non si possono lasciare sole tante famiglie costrette a lottare per sostenere dei ragazzi in difficoltà, con la grande preoccupazione del futuro che li attende quando non potranno più seguirli”. Per Draghi il tema è una priorità Dalla conferenza sulletà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ribadito che "la tutela e la promozione dei diritti delle persone con ...

