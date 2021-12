(Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - "Siamo in una fase del tiro alla fune o della resistenza reciproca. Da un lato c'è il virus che continua a circolare in maniera importante e cio' determina un impatto sugli ospedali modesto rispetto all'epoca pre-vaccinali, ma più casi ci sono e più ci sono ricoveri e decessi. Dall'altro lato stiamo cercando di fare resistenza innalzando il muro di protezione con le vaccinazioni e le". Cosi' Nino, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus a proposito della situazionein Italia. "Nelle ultime tre settimane - ha ricordato- abbiamo fatto oltre 600mila nuovi vaccinati e questa è un'ottima notizia. Per quanto riguarda le, abbiamo toccato anche ...

Advertising

sulsitodisimone : L'appello di Cartabellotta: 'Resistiamo al Covid con vaccini e terze dosi' - Agenzia_Italia : L'appello di #Cartabellotta: 'Resistiamo al Covid con vaccini e terze dosi' - MaggioreSimona : @Cartabellotta credo sia troppo tardi x l'appello. questa mattina ho letto un articolo dove un primario faceva prev… -

Ultime Notizie dalla rete : appello Cartabellotta

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

'Nelle ultime tre settimane - ha ricordato- abbiamo fatto oltre 600mila nuovi vaccinati e questa è un'ottima notizia . Per quanto riguarda le terze dosi, abbiamo toccato anche quota ...PRENOTA IL VACCINO ANTI - COVID:DI GOOGLE/ E' la settimana dei 5 - 11 anni Di Santa Lucia ...vs Povia: "I cretini fanno boom"/ Crosetto: "Lei ha perso la testa" Ecco alcune frasi ...AGI - "Siamo in una fase del tiro alla fune o della resistenza reciproca. Da un lato c'è il virus che continua a circolare in maniera importante e cio' determina un impatto sugli ospedali modesto risp ...AOSTA - Il monitoraggio eseguito, la scorsa settimana a livello nazionale, dalla Fondazione Gimbe non è del tutto incoraggiante. L'aumento riguarda conta ...