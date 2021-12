L’agente dell’azzurro | “È infortunato | in dubbio per il Milan A fine stagione valuteremo cosa fare”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni dei media durante gli Italian Sport Awards per parlare della situazione dei suoi assistiti, tra cui figura anche il terzino portoghese. Tanti i temi trattati dal procuratore, ecco quanto evidenziato: Le condizioni di Mario? “Ha un affaticamento, vedremo se recupererà per il. È l’unico terzino sinistro in rosa, oltre che uno dei migliori del Napoli“. Mario Rui NapoliMario Rui,: “l’addio adi Mario Rui, poi, ha poi concluso parlando di un possibile addio del portoghese al termine della: Futuro Mario Rui? “In primis, se vinciamo lo scudetto andiamo in vacanza a Dubai, gliel’ho promesso. L’ho sempre difeso e l’ho fatto restare qui anche ...