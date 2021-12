L’affondo | Andrea Scanzi | “Tra Berlusconi | Casini e Bersani chi potrebbe spuntarla al Quirinale? Tutte le previsioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Chi sarà il nuovo capo dello Stato?”. E” dedicato al toto-nomi che impazza intorno all’ultimo Affondo del 2021 di. “Sarà un nome terrificante come quello di Silvio? No – ha detto il giornalista – Sarà un nome molto brutto come Pier Ferdinando? E’ possibile – ha proseguito – Sarà un nome molto bello come Pier Luigi? Sicuramente no, purtroppo”. La rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 torna a gennaio 2022. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì dalle otto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.