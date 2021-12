La via dei diamanti; di cosa tratterà la nuova puntata di Report (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre torna in prima serata su Rai 3 Report. Tra le nuove inchieste da non perdere segnaliamo il servizio L’ispettore di Emanuele Bellano, in collaborazione con Greta Orsi, che parla di crisi finanziaria, banche e vendita di diamanti… Con questo servizio si aprirà la nuova puntata di Report in onda lunedì 13 dicembre 2022. L’appuntanto è come sempre alle 21:20, su Rai 3. Ma che cosa c’entrano i diamanti con le banche? Con la crisi finanziaria molti istituti di credito si sono trovati di fronte a ingenti riduzioni dei profitti e a seri problemi di solidità. Fu così che molti consigli di amministrazione hanno cominciato a sponsorizzare sempre più operazioni spregiudicate (che, nel concreto, hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lunedì 13 dicembre torna in prima serata su Rai 3. Tra le nuove inchieste da non perdere segnaliamo il servizio L’ispettore di Emanuele Bellano, in collaborazione con Greta Orsi, che parla di crisi finanziaria, banche e vendita di… Con questo servizio si aprirà ladiin onda lunedì 13 dicembre 2022. L’appuntanto è come sempre alle 21:20, su Rai 3. Ma chec’entrano icon le banche? Con la crisi finanziaria molti istituti di credito si sono trovati di fronte a ingenti riduzioni dei profitti e a seri problemi di solidità. Fu così che molti consigli di amministrazione hanno cominciato a sponsorizzare sempre più operazioni spregiudicate (che, nel concreto, hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di ...

