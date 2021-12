La trasformazione dell'economia nei numeri della ripresa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì, i dati del lavoro non sempre sono significativi se guardati ogni mese, però, in questa speciale situazione prendono un maggiore peso, perché ci raccontano il trasferimento sull'occupazione dei dati sulla crescita e anche la trasformazione in corso nella produzione e nei servizi. Questi ultimi arrivati stamattina dall'Istat indicano che il mercato del lavoro tiene e anzi c'è un rilevante aumento del tasso di occupazione, oltre a un primo segnale di recupero dalle parti dei giovani. Mentre è ancora più importante il dato sull'aumento di produttività, prova di qualche, anche fortunoso o almeno occasionale, cambiamento nella struttura produttiva e nell'organizzazione delle aziende. Insomma, niente di travolgente, certo, ma si vede che i numeri della ripresa non rappresentano un vuoto e banale rimbalzo, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì, i dati del lavoro non sempre sono significativi se guardati ogni mese, però, in questa speciale situazione prendono un maggiore peso, perché ci raccontano il trasferimento sull'occupazione dei dati sulla crescita e anche lain corso nella produzione e nei servizi. Questi ultimi arrivati stamattina dall'Istat indicano che il mercato del lavoro tiene e anzi c'è un rilevante aumento del tasso di occupazione, oltre a un primo segnale di recupero dalle parti dei giovani. Mentre è ancora più importante il dato sull'aumento di produttività, prova di qualche, anche fortunoso o almeno occasionale, cambiamento nella struttura produttiva e nell'organizzazionee aziende. Insomma, niente di travolgente, certo, ma si vede che inon rappresentano un vuoto e banale rimbalzo, ...

