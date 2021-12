La terrificante storia della mamma picchiata dai bulli che tormentavano il figlio di 11 anni (Di lunedì 13 dicembre 2021) E intervenuta per difendere il figlio, di undici anni, perseguitato, vessato e tormentato per tantissimo tempo da quel gruppo di bulli. E la baby-gang (l’ennesima nella zona del Pavese) si è scagliata contro la donna. È accaduto nuovamente a Vigevano, dove una donna è finita in ospedale dopo esser stata colpita a calci e pugni da questo gruppetto di giovani, giovanissimi. Il capo del branco ha tredici anni ed è quello che ha colpito la mamma più volte e più forte. Vigevano, i bulli picchiano la madre di un ragazzo di 11 anni Intervistata da Il Corriere della Sera, la 47enne ha raccontato cosa le è accaduto e quel che il figlio, undicenne, ha subìto nel corso degli scorsi mesi. Perché il giovane, dopo settimane di vessazioni, non aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) E intervenuta per difendere il, di undici, perseguitato, vessato e tormentato per tantissimo tempo da quel gruppo di. E la baby-gang (l’ennesima nella zona del Pavese) si è scagliata contro la donna. È accaduto nuovamente a Vigevano, dove una donna è finita in ospedale dopo esser stata colpita a calci e pugni da questo gruppetto di giovani, giovanissimi. Il capo del branco ha tredicied è quello che ha colpito lapiù volte e più forte. Vigevano, ipicchiano la madre di un ragazzo di 11Intervistata da Il CorriereSera, la 47enne ha raccontato cosa le è accaduto e quel che il, undicenne, ha subìto nel corso degli scorsi mesi. Perché il giovane, dopo settimane di vessazioni, non aveva ...

