La studentessa che ha messo k.o. Pillon e il suo discorso bigotto sul "gender" nelle scuole (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci ha pensato una studentessa di liceo a rispondere a tono a Simone Pillon: il senatore della Lega si era lamentato in un post sul suo profilo Facebook della decisione del liceo Marconi Delpini di Chiavari di ospitare una conferenza di attivisti LGBTQIA+. "Il tutto con buona pace del pluralismo – ha scritto Pillon – oltre che del contraddittorio, della scienza, del rispetto per la fede cristiana e soprattutto del diritto dei genitori di educare liberamente i propri figli, specialmente con riguardo a questioni tanto delicate e dibattute". La risposta della studentessa a Pillon che farnetica sul "gender" Al post ha risposto, appunto, una studentessa proprio di quella scuola, Ludovica Orlandini. "Posso tentare di tranquillizzare i vostri bollenti spiriti – ha scritto la ...

