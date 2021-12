La speranza muore alle 6 | 38 | Selene ritrovata tra le macerie

(Di lunedì 13 dicembre 2021) (dall’inviata Elvira Terranova) – Lasi spegne6.38 in punto, quando i Vigili del fuoco estraggono il corpo senza vita diPagliarello, l’infermiera di 30 anni che domani avrebbe dovuto dare alla luce il suo piccolo Samuele. I sogni di ritrovarla ancora viva, degli amici e dei parenti, si sono infranti all’improvviso. Quando i soccorritori confermano che il corpo estratto dè proprio quello disi leva un urlo in cielo. E’ la madre di. “Voglio morire anche io”, continua a gridare. Anche il padre della giovane ha sperato fino all’ultimo, seduto nella sua auto a pochi metri dal ‘cratere’. Non si è mai allontanato dal luogo dell’esplosione. Secondo il racconto dei vigili del fuoco, che hanno scavato con le mani per ore, ...

Adnkronos

Intanto proseguono le indagini della Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, che hanno aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo p ...