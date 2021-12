La sardina Santori in Ferrari a Dubai scatena le ire del web | “Dalle sardine al caviale è un attimo”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Mattiaal cavallino rampante della. Come si cambia. La foto che lo immortala asta scetenando ironie e rabbia verso il leader del movimento prodiano, che spesso fa il cacasenno in casa d’altri, coccolato da mainstrem e media. Eletto a Bologna con molti voti,è aper l’Expo2020 in qualità di consigliere comunale Pd «con delega al turismo». Niente di male, scrive il Giornale, che riporta la notizia. E’ tutto il quadro generale che suona stonato.incon Bonaccini: ira social Sui social lapassata a miglior status scrive una battuta infelice accanto a una fotografia. «Non ho fatto in tempo a ...

... ha scrittoa corredo dell'immagine. Ma la sua ironia non è stata apprezzata. Da unanon ci si aspettava di certo questo passaggio dalla 'rivoluzione' e dagli ideali 'gramsciani' al ...Al netto di alcuni che penseranno davvero cheavrà come auto di servizio una Ferrari, le altre critiche riguardano l'evoluzione (tipica) della, da movimentisti a politici (ormai ...Dalle sardine ai cavallini rampanti, il passo è breve e transita dalla politica. Si tratta di una battuta sbagliata, ma la foto (e il commento) pubblicata sui social da Mattia Santori, leader delle Sa ...Alla domanda: "Cosa ci fate qui?" La troupe tedesca ha risposto semplicemente: "Mario Scarpitta e la sua squadra sono stati scelti come esempio di buona amministrazione in Europa e di uomini e donne c ...