La Roma non gioca bene ma basta per battere lo Spezia: contro l’Atalanta servirà ben altro (Di martedì 14 dicembre 2021) La Roma torna a vincere anche in campionato dopo le difficoltà delle ultime due giornate, ma non basta sicuramente la prestazione offerta contro uno Spezia non in serata per considerare terminato il periodo negativo della squadra di Mourinho. I tre punti fanno comodo e aiutano ad agganciare la Juventus al sesto posto, a meno otto dal Napoli quarto e a meno nove dall’Atalanta che sarà la prossima rivale in una partita già fondamentale per non perdere ulteriore terreno nei confronti della zona Champions che resta l’obiettivo stagionale. contro la Dea, però, servirà ben altro dal punto di vista del ritmo e della qualità dei passaggi, perché stasera lo spettacolo è stato non troppo esaltante, tra errore di misura, pali (Abraham gioca ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Latorna a vincere anche in campionato dopo le difficoltà delle ultime due giornate, ma nonsicuramente la prestazione offertaunonon in serata per considerare terminato il periodo negativo della squadra di Mourinho. I tre punti fanno comodo e aiutano ad agganciare la Juventus al sesto posto, a meno otto dal Napoli quarto e a meno nove dalche sarà la prossima rivale in una partita già fondamentale per non perdere ulteriore terreno nei confronti della zona Champions che resta l’obiettivo stagionale.la Dea, però,bendal punto di vista del ritmo e della qualità dei passaggi, perché stasera lo spettacolo è stato non troppo esaltante, tra errore di misura, pali (Abraham...

