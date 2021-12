La reunion dei fan di Lady Gaga per l’uscita di House of Gucci, il 18 dicembre a Milano: come partecipare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Milano ospiterà una reunion dei fan di Lady Gaga al Multisala Orfeo, in una serata in stile anni ’80, per godersi insieme l’attesissimo film House of Gucci, che potrebbe condurre la popstar all’Oscar come Migliore Attrice. La reunion dei fan di Lady Gaga a Milano è stata organizzata dalla fanbase Lady Gaga Explore, che ha dato appuntamento a tutti i little monsters di Milano e dintorni sabato 18 dicembre alle ore 19.00, per partecipare insieme alla proiezione di House of Gucci al Multisala Orfeo. La reunion dei fan di Lady Gaga ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021)ospiterà unadei fan dial Multisala Orfeo, in una serata in stile anni ’80, per godersi insieme l’attesissimo filmof, che potrebbe condurre la popstar all’OscarMigliore Attrice. Ladei fan diè stata organizzata dalla fanbaseExplore, che ha dato appuntamento a tutti i little monsters die dintorni sabato 18alle ore 19.00, perinsieme alla proiezione diofal Multisala Orfeo. Ladei fan di...

Advertising

theireyesonlyx : Zorpi e rosmello reunion al matrimonio dei prelemi - AlbertoSozio : RT @rockolpoprock: Jimmy Page ricorda la reunion dei Led Zeppelin nel 2007: ‘Lo spirito della band brillava’ - IlBusco : @NicoloZuliani La reunion dei tempi d'oro...chiamiamo anche Santoro e Luttazzi. Tutti i grandi successi. Lo hanno f… - infoitcultura : Roby Facchinetti ritorna sulla reunion dei Pooh, le parole spiazzano - bajistans : childe più in alto di xiao nel sondaggio dei prettiest genshin men il motivo per il quale non avremo la kokonui reunion -