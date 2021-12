La principessa Anna è l’ancora di salvezza della regina Elisabetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) La regina Elisabetta ha dovuto rimandare parecchi impegni pubblici nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi di salute. Sarà sembrato che il suo posto sia stato per lo più preso dal principe Carlo e dai Cambridge. Ma più di Carlo e William è stata la principessa Anna a farsi carico della maggior parte degli … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Laha dovuto rimandare parecchi impegni pubblici nelle ultime settimane a causa di alcuni problemi di salute. Sarà sembrato che il suo posto sia stato per lo più preso dal principe Carlo e dai Cambridge. Ma più di Carlo e William è stata laa farsi caricomaggior parte degli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ineya18 : RT @alicelabart: Non ero una principessa io avrei sacrificato la favola pur di salvare il lupo. Erin Doon ??Anna Patay - Lucyaglam : RT @alicelabart: Non ero una principessa io avrei sacrificato la favola pur di salvare il lupo. Erin Doon ??Anna Patay - crisalidemalva : RT @alicelabart: Non ero una principessa io avrei sacrificato la favola pur di salvare il lupo. Erin Doon ??Anna Patay - la_merli77 : RT @alicelabart: Non ero una principessa io avrei sacrificato la favola pur di salvare il lupo. Erin Doon ??Anna Patay - calabraducia : RT @alicelabart: Non ero una principessa io avrei sacrificato la favola pur di salvare il lupo. Erin Doon ??Anna Patay -