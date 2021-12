La paura di Omicron prolunga lo stato di emergenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una proroga dello stato di emergenza, ma di breve durata, probabilmente fino al 31 marzo. È questo al momento l’orientamento di Mario Draghi, che porterà la valutazione finale a una cabina di regia di maggioranza, prevista per la prossima settimana, ma che potrebbe essere anticipata già a questa, dove dovrà essere assunta una decisione. Preoccupa la variante Omicron, che sta destando allarme anche in Europa. In Gran Bretagna il governo stima che la nuova versione del virus in due giorni sarà prevalente a Londra, e già oggi rappresenta il 44% dei casi nella capitale. In Francia, dove i contagi superano i 55mila al giorno, Martin Hirsch, capo di AP-HP di Parigi, il più grande sistema ospedaliero europeo, ha stimato che a gennaio il paese sarà investito da una sesta ondata proprio a causa di Omicron. La situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una proroga dellodi, ma di breve durata, probabilmente fino al 31 marzo. È questo al momento l’orientamento di Mario Draghi, che porterà la valutazione finale a una cabina di regia di maggioranza, prevista per la prossima settimana, ma che potrebbe essere anticipata già a questa, dove dovrà essere assunta una decisione. Preoccupa la variante, che sta destando allarme anche in Europa. In Gran Bretagna il governo stima che la nuova versione del virus in due giorni sarà prevalente a Londra, e già oggi rappresenta il 44% dei casi nella capitale. In Francia, dove i contagi superano i 55mila al giorno, Martin Hirsch, capo di AP-HP di Parigi, il più grande sistema ospedaliero europeo, ha stimato che a gennaio il paese sarà investito da una sesta ondata proprio a causa di. La situazione ...

