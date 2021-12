La Nuova Caledonia rimane francese, il 95% contro referendum indipendentista. Affluenza al 44%: separatisti non riconoscono il voto (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Nuova Caledonia rimane francese. Nel referendum sull’indipendenza da Parigi, il terzo in quattro anni, il 96,5% dei votanti ha espresso la volontà di rimanere legati alla République. Un numero che però deve tenere conto del forte astensionismo dovuto al boicottaggio lanciato nei giorni precedenti dai gruppi separatisti: solo il 43,9% degli aventi diritto si è recato alle urne. La protesta di chi puntava al distacco dalla Francia, dopo i voti del 2018 e del 2020 che avevano visto vincere gli unionisti rispettivamente con il 56,7% e il 53,3% dei voti, è nata dopo il ‘no’ del governo di Parigi al rinvio del voto a settembre 2022 per permettere ai separatisti di organizzare un’adeguata campagna elettorale impossibile, a loro dire, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) La. Nelsull’indipendenza da Parigi, il terzo in quattro anni, il 96,5% dei votanti ha espresso la volontà dire legati alla République. Un numero che però deve tenere conto del forte astensionismo dovuto al boicottaggio lanciato nei giorni precedenti dai gruppi: solo il 43,9% degli aventi diritto si è recato alle urne. La protesta di chi puntava al distacco dalla Francia, dopo i voti del 2018 e del 2020 che avevano visto vincere gli unionisti rispettivamente con il 56,7% e il 53,3% dei voti, è nata dopo il ‘no’ del governo di Parigi al rinvio dela settembre 2022 per permettere aidi organizzare un’adeguata campagna elettorale impossibile, a loro dire, in ...

