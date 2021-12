La Meloni stuzzica la sinistra: «Pubblica le foto di Pertini. Ma non ha un patriota in vita da votare?» (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono diventata secchiona per non dargliela mai vinta”. Parola di Giorgia Meloni durante la presentazione a Rieti del suo libro “Io sono Giorgia” che ha scalato tutte le classifiche editoriali. “Hai voluto la bicicletta e pedali, diciamo noi. Se vuoi fare politica con superficialità, allora fai un’altra cosa”, spiega la leader di Fratelli d’Italia reduce dal successo della 6 giorni di Atreju a Roma. La presentazione del libro è anche l’occasione per ufficializzare la candidatura a sindaco di Rieti dell’attuale vicesindaco Daniele Sinibaldi. Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, fiore all’occhiello della destra sul territorio, alla prossima tornata elettorale è sostenuto oltre che da FdI, anche da Lega e Forza Italia. Meloni: sono diventata secchiona per non dargliela vinta Intervistata dal giornalista Nico Forletta, Giorgia ha ripercorso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sono diventata secchiona per non dargliela mai vinta”. Parola di Giorgiadurante la presentazione a Rieti del suo libro “Io sono Giorgia” che ha scalato tutte le classifiche editoriali. “Hai voluto la bicicletta e pedali, diciamo noi. Se vuoi fare politica con superficialità, allora fai un’altra cosa”, spiega la leader di Fratelli d’Italia reduce dal successo della 6 giorni di Atreju a Roma. La presentazione del libro è anche l’occasione per ufficializzare la candidatura a sindaco di Rieti dell’attuale vicesindaco Daniele Sinibaldi. Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, fiore all’occhiello della destra sul territorio, alla prossima tornata elettorale è sostenuto oltre che da FdI, anche da Lega e Forza Italia.: sono diventata secchiona per non dargliela vinta Intervistata dal giornalista Nico Forletta, Giorgia ha ripercorso ...

La Meloni stuzzica la sinistra: «Pubblica le foto di Pertini. Ma non ha un patriota in vita da votare?» Il Secolo d'Italia Letta rilancia con la foto di Pertini Che fra Letta e Meloni ci sia un dialogo, pur nelle reciproche differenze di schieramento, non è una novità: il leader del Pd era stato ospite di Meloni alla festa di Atreju e molti osservatori avevan ...

