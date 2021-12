La mareggiata lascia il segno alla Faleriense di Porto Sant’Elpidio. Ecco il racconto della titolare di uno chalet

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mareggiata lascia

Corriere Adriatico

Oggi la radente è collassata, non protegge più, e con ladi sabato i detriti hanno invaso la struttura, il pavimento rischia di franare, il telone è danneggiato. 'Tanto per cambiare ...Si ri - parte da Lignano Sabbiadoro, si passa da Albenga (saltata nel 2019 per una: è l'... La nuova musica Jovanottiper ultima la musica: "Per me è il cuore di tutto, anche se oggi è ...PORTO SANT’ELPIDIO - Danni da mareggiata, disperata Cinzia Brunelli. L’operatrice balneare per tanti anni concessionaria dell’area demaniale ha gestito uno chalet che poi ...CHIOGGIA Un mese fa, a Isola Verde, erano iniziati i lavori di potenziamento e prolungamento dei pennelli di protezione della costa. Ma, tra l'8 e il 9 dicembre, il mare è, comunque, entrato ...