La location esotica scelta dai Cambridge per la tradizionale Christmas Card

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Non è Natale senza lapost” targata; così anche quest’anno il principe William, Kate Middleton e i tre figli hanno posato per la consueta foto di auguri per le festività natalizie. Molto particolare laquest’anno: la famiglia è infatti in posa davanti a uno sfondo di pietra, visto che la fotografia è stata scattata durante una vacanza privata di famiglia in Giordania. Il Duca e la Duchessa disono lieti di condividere una nuova fotografia della loro famiglia. È la caption che accompagna lo scatto. Molto cresciuti e sorridenti, i tre principini, George, 8 anni, Charlotte, 6, e Louis, 3. Se nel 2020 era statal’ambientazione della casa di campagna di famiglia a Norfolk, per il ...