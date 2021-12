La lingerie di Giulia Valentina è l’intimo perfetto per il Natale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dimenticatevi per un attimo gli slip rossi beneauguranti che si regalano per la notte di Capodanno. l’intimo delle feste natalizie ha raggiunto ormai un altro livello. Raffinato, di classe, pieno di pizzo e trasparenze, sexy quanto basta ma sempre molto chic. Vi raccomandiamo... Voglia di collant? Ecco i must have da "copiare" dalle influencer A darci un esempio di intimo fashion e di tendenza arriva in nostro aiuto la modella Giulia Valentina. In un recente post Instagram, all’ombra dell’albero di Natale, l’influencer ha mostrato alcuni scatti indossando tre completi di gran moda in questo periodo. Nella prima foto posa con un body di pizzo nero trasparente ultra scollato, a maniche lunghe, un modello perfetto anche come sotto giacca. Gli ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dimenticatevi per un attimo gli slip rossi beneauguranti che si regalano per la notte di Capodanno.delle feste natalizie ha raggiunto ormai un altro livello. Raffinato, di classe, pieno di pizzo e trasparenze, sexy quanto basta ma sempre molto chic. Vi raccomandiamo... Voglia di collant? Ecco i must have da "copiare" dalle influencer A darci un esempio di intimo fashion e di tendenza arriva in nostro aiuto la modella. In un recente post Instagram, all’ombra dell’albero di, l’influencer ha mostrato alcuni scatti indossando tre completi di gran moda in questo periodo. Nella prima foto posa con un body di pizzo nero trasparente ultra scollato, a maniche lunghe, un modelloanche come sotto giacca. Gli ...

Ultime Notizie dalla rete : lingerie Giulia Sale la temperatura social con le vip in lingerie Lo stesso colore è protagonista della capsule collection che Giulia De Lellis ha disegnato per ... Lo sceglie Chiara Ferragni per la sua lingerie, con il logo a forma di occhio che ammicca sul suo lato ...

Giulia Valentina più sensuale che mai in lingerie, curve in primo piano: fan attoniti Giulia Valentina in lingerie infiamma Instagram. Curve in primo piano per l'influencer, sensualità senza limiti: fan attoniti Una laurea in Economia, bellezza fuori dagli schemi e tanta ineguagliabile ...

La lingerie di Giulia Valentina è l'intimo perfetto per il Natale DireDonna La lingerie di Giulia Valentina è l’intimo perfetto per il Natale La lingerie gioca da sempre un ruolo importante nel look, e non a caso l’intimo donna offre idee sempre nuove, soprattutto in questo periodo dell’anno. Quindi sexy sì, ma il giusto A darci un esempio ...

Sale la temperatura social con le vip in lingerie Da Chiara Ferragni che sfoggia le curve in slip e reggiseno a Clizia Incorvaia che fascia il pancione in un body di pizzo Guess, ecco la lingerie più sexy ...

