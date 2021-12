La lingerie di Giulia Valentina è l’intimo perfetto per il Natale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bando agli slip rossi di San Silvestro, ora la biancheria da regalare o da regalarsi durante le feste è ultra raffinata, intrigante e molto chic: dai body in pizzo ideali come sotto giacca, ai reggiseni bustier nelle tonalità del rosso. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bando agli slip rossi di San Silvestro, ora la biancheria da regalare o da regalarsi durante le feste è ultra raffinata, intrigante e molto chic: dai body in pizzo ideali come sotto giacca, ai reggiseni bustier nelle tonalità del rosso. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : La lingerie di Giulia Valentina è l’intimo perfetto per il Natale - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis in lingerie fa sciogliere la neve di Cortina #giuliadelellis - MediasetTgcom24 : Giulia De Lellis in lingerie fa sciogliere la neve di Cortina #giuliadelellis - pantyhose_the : RT @dea_channel: la divina Giulia Rizzardi in red lingerie -