La foto del manichino senza braccio che «svela la messinscena» dei reparti Covid? Una dimostrazione del 2020 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Circola l’immagine di un reparto Covid dove due operatrici sanitarie si starebbero occupando non di un essere umano, ma di un manichino. Secondo gli utenti che la stanno condividendo, si tratterebbe dell’ennesima prova della “finta pandemia”. Secondo alcuni utenti, il manichino servirebbe per fingere che ci siano pazienti per far intascare denaro agli ospedali e agli operatori sanitari. Si tratta di un’immagine completamente decontestualizzata, proveniente dal Canada, per diffondere una teoria del complotto. Per chi ha fretta L’immagine non riguarda un fatto accaduto in Italia. L’immagine non riguarda un servizio televisivo per sostenere che ci siano pazienti Covid in terapia intensiva. L’immagine riguarda un servizio dell’aprile 2020, diffuso da un’emittente canadese, per mostrare al pubblico ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Circola l’immagine di un repartodove due operatrici sanitarie si starebbero occupando non di un essere umano, ma di un. Secondo gli utenti che la stanno condividendo, si tratterebbe dell’ennesima prova della “finta pandemia”. Secondo alcuni utenti, ilservirebbe per fingere che ci siano pazienti per far intascare denaro agli ospedali e agli operatori sanitari. Si tratta di un’immagine completamente decontestualizzata, proveniente dal Canada, per diffondere una teoria del complotto. Per chi ha fretta L’immagine non riguarda un fatto accaduto in Italia. L’immagine non riguarda un servizio televisivo per sostenere che ci siano pazientiin terapia intensiva. L’immagine riguarda un servizio dell’aprile, diffuso da un’emittente canadese, per mostrare al pubblico ...

Advertising

elio_vito : La visione di questa foto, tratta da uno spot delle poste norvegesi per celebrare i 5??0?? anni dalla legge per il… - ignaziocorrao : 19 #tornado. [Diciannove]. E ora potrebbero essere fino a 100 i morti provocati dal tornado che ha colpito lo Stato… - RaiCultura : Una galleria di stampe, per ricostruire la vita del primo Zar di Russia ?? #CondividiLaCultura #Storia - CaressaGiovanni : «Lunedì Rosso». La rubrica in controtempo de @ilmanifesto Presentata in Commissione Ue la proposta per una direttiv… - JkPatasnello00 : RT @euphoriacks: e pensare che le foto su quella moto lo ritraggono da duro e lui invece ha gli occhioni e fa i versi del rumore https://t.… -