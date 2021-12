La festa delle lettere d’amore

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dell’amore, sull’amore, tutto è già stato scritto e detto. La differenza la fa sempre il “come”: come se ne scrive, come se ne parla. La parola “amore” è abusata, nella narrativa, nelle cronache, viene confusa con altro che non è né funzionale né filantropico. L’amore non fa male, non soffoca, non giudica, non condanna, non pesta. I surrogati dell’amore, sì, possono far male, sono inganni di cui talvolta ci si accontenta, non ce ne si libera, riempiono vuoti, creano ombre, non saziano. Il tema amoroso è stato trattato in ogni epoca, a ogni latitudine, nel rosa dell’alba, con gli occhi accesi da infiammati tramonti, sotto miliardi di cieli stellati ma, per le sue mille sfaccettature e sfumature, resta materia complessa e difficile, da gestire, per l’animo umano. Non possiamo sottrarci alle sue chiamate ma non è facile orientarci nel traffico dei sentimenti. Abbiamo a che fare con ...