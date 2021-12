La famiglia Calderone: chi sono i Re delle ambulanze nel mirino di Report (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa sera su Rai 3 Report racconterà il caso degli appalti truccati nella sanità pavese i cui amministratori erano i fratelli Calderone. Lunedì alle 21.20 su Rai 3 il programma “Report” racconterà il caso della famiglia Calderone che avrebbe gestito cooperative e società appalti per servizi di ambulanze in diverse regioni arrivando perfino alla Camera dei Deputati. POTREBBE INTERESSARTI: Incidente frontale sulla Feltrina, addio a una coppia di giovani famiglia Calderone Report (immagine presa dal web)Nel marzo scorso la Guardia di Finanza, ha porto agli arresti domiciliari quattro persone con l’accusa di di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture. sono stati scoperti infatti numerose ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa sera su Rai 3racconterà il caso degli appalti truccati nella sanità pavese i cui amministratori erano i fratelli. Lunedì alle 21.20 su Rai 3 il programma “” racconterà il caso dellache avrebbe gestito cooperative e società appalti per servizi diin diverse regioni arrivando perfino alla Camera dei Deputati. POTREBBE INTERESSARTI: Incidente frontale sulla Feltrina, addio a una coppia di giovani(immagine presa dal web)Nel marzo scorso la Guardia di Finanza, ha porto agli arresti domiciliari quattro persone con l’accusa di di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture.stati scoperti infatti numerose ...

