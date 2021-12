La diseguaglianza di genere una ferita sociale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da un lato la partecipazione cresciuta nei numeri, anche grazie ai progressi legislativi. Dall’altro, di fatto, un persistente divario nelle retribuzioni e nella rappresentanza in ruoli di vertice. “Donna in Europa, sfide e opportunità” è stato il tema di un incontro promosso dall’eurodeputata siciliana Caterina Chinnici nella sede del Parlamento Europeo a Roma. sfe/sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da un lato la partecipazione cresciuta nei numeri, anche grazie ai progressi legislativi. Dall’altro, di fatto, un persistente divario nelle retribuzioni e nella rappresentanza in ruoli di vertice. “Donna in Europa, sfide e opportunità” è stato il tema di un incontro promosso dall’eurodeputata siciliana Caterina Chinnici nella sede del Parlamento Europeo a Roma. sfe/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

