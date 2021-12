La Commissione di Garanzia vorrebbe ridurre i disagi a scuole e famiglie: per Cavallini (Anief) così si snatura la protesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’accordo di un anno fa sullo sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca ha impedito che i docenti siano inclusi nel contingente minimo in caso di proclamazione ed anche che tutti i lavoratori debbano dichiarare con almeno due giorni di anticipo l’intenzione di aderire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’accordo di un anno fa sullo sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca ha impedito che i docenti siano inclusi nel contingente minimo in caso di proclamazione ed anche che tutti i lavoratori debbano dichiarare con almeno due giorni di anticipo l’intenzione di aderire. L'articolo .

