La Camera chiude la discussione sull'eutanasia, tempi lunghi per il ritorno in aula della legge (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla Camera dei deputati è stata "rinviata ad altra seduta", come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, la discussione della proposta di legge sul fine vita. Esauriti gli interventi della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alladei deputati è stata "rinviata ad altra seduta", come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, laproposta disul fine vita. Esauriti gli interventi...

Advertising

zazoomblog : La Camera chiude la discussione sull’eutanasia tempi lunghi per il ritorno in aula della legge - #Camera #chiude… - lifestyleblogit : Legge eutanasia, Camera chiude discussione: tempi lunghi per ritorno in aula - - telodogratis : Legge eutanasia, Camera chiude discussione: tempi lunghi per ritorno in aula - TV7Benevento : La Camera chiude la discussione sull'eutanasia, tempi lunghi per il ritorno in aula della legge... - fisco24_info : La Camera chiude la discussione sull'eutanasia, tempi lunghi per il ritorno in aula della legge: Lavori di Montecit… -