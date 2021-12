La Camera chiude la discussione sull’eutanasia, tempi lunghi per il ritorno in aula della legge (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla Camera dei deputati è stata “rinviata ad altra seduta”, come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, la discussione della proposta di legge sul fine vita. Esauriti gli interventi della discussione generale, l’iter del provvedimento è adesso nelle mani della Conferenza dei capigruppo, che periodicamente deve definire il calendario dei lavori della Camera. Ma per il ritorno in aula della legge sul fine vita si prospettano tempi lunghi. Nella parte finale del 2021 l’agenda dei lavori dei deputati è già intasata dai decreti in scadenza da convertire e, soprattutto, dalla sessione di Bilancio. La manovra, al momento, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alladei deputati è stata “rinviata ad altra seduta”, come ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, laproposta disul fine vita. Esauriti gli interventigenerale, l’iter del provvedimento è adesso nelle maniConferenza dei capigruppo, che periodicamente deve definire il calendario dei lavori. Ma per ilinsul fine vita si prospettano. Nella parte finale del 2021 l’agenda dei lavori dei deputati è già intasata dai decreti in scadenza da convertire e, soprattutto, dalla sessione di Bilancio. La manovra, al momento, ...

