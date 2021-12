La Calabria da oggi è in zona gialla. Preoccupano ricoveri e nuovi contagi. Tra le altre 7 regioni a rischio c’è anche il Lazio. D’Amato: “Valuteremo l’effetto feste e cenoni” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da oggi la Calabria, dopo la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza (leggi l’articolo), è in zona gialla. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità (qui il focus) ha evidenziato come nella regione si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre i limiti che fanno scattare il cambio di colore. La Calabria segue quindi il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, anch’essa già in zona gialla. La Calabria, secondo gli ultimi dati forniti dalla Cabina di regia, si attesta all’11,8% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (contro la soglia del 10%) e al 16,8% in area medica (contro la soglia del 15%). L’incidenza a 7 giorni per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dala, dopo la firma dell’ordinanza da parte del ministro della Salute Roberto Speranza (leggi l’articolo), è in. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità (qui il focus) ha evidenziato come nella regione si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre i limiti che fanno scattare il cambio di colore. Lasegue quindi il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano, anch’essa già in. La, secondo gli ultimi dati forniti dalla Cabina di regia, si attesta all’11,8% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (contro la soglia del 10%) e al 16,8% in area medica (contro la soglia del 15%). L’incidenza a 7 giorni per ...

