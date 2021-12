La caccia ai virologi e le minacce di impiccare i politici: tra indirizzi e numeri di telefono, i lunghi mesi dell’odio No Green pass (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dai virologi alle massime cariche dello Stato, passando per le aziende di trasporti a cui chiedono indietro i soldi dell’abbonamento. Negli undici lunghi mesi di campagna vaccinale anti Covid il tiro a freccette dei gruppi Telegram No vax e No Green pass ha scelto innumerevoli bersagli. Il 1° settembre il mondo sommerso dei «Basta dittatura» contava circa 40 mila componenti: con decine di post al giorno si organizzavano per bloccare le stazioni ferroviarie di 54 città, «perché il Green pass è un passaporto-schiavitù». Sommosse che nella realtà ebbero però poco impatto, come pochi giorni dopo a Montecitorio nell’annunciato presidio di Roma. Poliziotti pronti, pochi manifestanti e qualche giornalista. Piazze a quel tempo semivuote ma ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Daialle massime cariche dello Stato,ando per le aziende di trasporti a cui chiedono indietro i soldi dell’abbonamento. Negli undicidi campagna vaccinale anti Covid il tiro a freccette dei gruppi Telegram No vax e Noha scelto innumerevoli bersagli. Il 1° settembre il mondo sommerso dei «Basta dittatura» contava circa 40 mila componenti: con decine di post al giorno si organizzavano per bloccare le stazioni ferroviarie di 54 città, «perché ilè unaporto-schiavitù». Sommosse che nella realtà ebbero però poco impatto, come pochi giorni dopo a Montecitorio nell’annunciato presidio di Roma. Poliziotti pronti, pochi manifestanti e qualche giornalista. Piazze a quel tempo semivuote ma ...

Advertising

massimo_san : RT @Open_gol: 22 gli indagati da Torino a Palermo. Perquisizioni e indagini parlano di istigazione a delinquere, atti persecutori, diffamaz… - Open_gol : 22 gli indagati da Torino a Palermo. Perquisizioni e indagini parlano di istigazione a delinquere, atti persecutori… - vincenzoblueblu : @Capezzone @atlanticomag @atlanticomag e suoi giornalisti, unici 'sensibili' Cit:'terminare la campagna (vaccinale)… - BrunoMaggi : RT @enricosprea: @IlSedutomulo @repubblica Non è stata uccisa dal Covid. È stata uccisa da pseudo giornalisti, da twittatori in cerca di cl… - IamChiaraTat : RT @enricosprea: @IlSedutomulo @repubblica Non è stata uccisa dal Covid. È stata uccisa da pseudo giornalisti, da twittatori in cerca di cl… -