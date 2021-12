La bomba di Lewandowski | “io in Serie A? E’ possibile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Robertè uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il calciatore del Bayern Monaco è stato nominato miglior calciatore dell'anno al Golden Boy. Il polacco ha parlato anche del futuro e sono arrivate interessanti indicazioni. "Sono molto orgoglioso per questo premio. Spero anche il prossimo anno di dare il meglio, dedico questo premio ai miei tifosi in tutto il mondo e anche a quelli italiani. Se giocherò in Italia? Non posso dire qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia ho un grande apprezzamento. È, anche perché venendo in Italia avrei la possibilità di affrontare grandi giocatori e grandi squadre".