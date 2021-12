La bellezza salverà il mondo Parola di Andrea Bocelli a Fabrica Floridi

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è uno dei personaggi più famosi del, straordinaria icona dellae della ricchezza artistica e culturale del nostro Paese.lo ha incontrato con gli jedi per parlare proprio del valore e dei valori della cultura e lanciare il messaggio soprattutto ai giovani che hanno bisogno di riferimenti in una società spesso travolta dal cambiamento frenetico. Il grande tenore è protagonista della nuova puntata del web talkcondotto dal filosofo Lucianoe diretto da Enzo Argante presidente e direttore di dearete.org. Per la regia di Giuseppe Scutellà. Tra i protagonisti di questa puntata anche i maestri Alessandra Esposito e Snezana Acimovic che hanno voluto rendergli omaggio in ...