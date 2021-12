La Bella e la Bestia, al via la serie prequel su Gaston e Le Tont per Disney+ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se n’era già parlato da tempo quando, lo scorso 6 marzo 2020, The Hollywood Reporter aveva annunciato il progetto in esclusiva. La nota rivista aveva difatti svelato che la piattaforma Disney+ fosse intenzionata a produrre una serie prequel de La Bella e la Bestia, incentrata su Gaston e Le Tont. Per via dell’emergenza sanitaria, tuttavia, lo show è rimasto in cantiere a lungo fino a quando, nell’estate del 2021, il colosso dello streaming video era tornato a parlarne, confermandone la produzione. Ora, finalmente, pare che qualcosa si sia smosso nella giusta direzione. Sono stati infatti ordinati gli episodi della serie, di cui tuttavia non si sa ancora il titolo definitivo. Di seguito, le informazioni trapelate fino ad ora. La Bella ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se n’era già parlato da tempo quando, lo scorso 6 marzo 2020, The Hollywood Reporter aveva annunciato il progetto in esclusiva. La nota rivista aveva difatti svelato che la piattaformafosse intenzionata a produrre unade Lae la, incentrata sue Le. Per via dell’emergenza sanitaria, tuttavia, lo show è rimasto in cantiere a lungo fino a quando, nell’estate del 2021, il colosso dello streaming video era tornato a parlarne, confermandone la produzione. Ora, finalmente, pare che qualcosa si sia smosso nella giusta direzione. Sono stati infatti ordinati gli episodi della, di cui tuttavia non si sa ancora il titolo definitivo. Di seguito, le informazioni trapelate fino ad ora. La...

Advertising

Screenweek : In arrivo una serie su #FrankSinatra prodotta da #BillCondon La vita del celebre crooner verrà raccontata dal regis… - pantriston_ : @InsideTheMagic Paso de bella a bestia - ST0RY0FMYL1F3_ : la bella e la bestia - LAST_TIME_DEALS : ?? LIVE! Masha e Orso ??????? La Bella e la Bestia ???? Masha and the Bear ?? Cartoni animati - empitalia : Di questa pallina de La Bella e La Bestia ne rimangono solo 10 pezzi! ???? Se volete aggiungerla alle vostre decorazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Bestia Nendoroid: i migliori disponibili Tra questi spunta l'immancabile Belle de La bella e la bestia , Sulley di Monsters&Co. e altri ancora! " Clicca qui per acquistare Sulley " Clicca qui per acquistare Belle " Clicca qui per ...

Le migliori decorazioni di Natale a tema Disney ...e alla portata di tutti voi! Disney decorazioni Natale Ornamenti natalizi Minnie e Topolino Pallina natalizia a tema Alice nel paese delle meraviglie Pallina natalizia a tema La bella e la bestia ...

30 anni de La Bella e la Bestia, 10 curiosità sul classico Disney Vanity Fair Italia Frank Sinatra, presto una serie tv che racconta la vita del leggendario “The Voice” Ci aveva provato, per primo, Martin Scorsese, ma il suo progetto non vide mai la luce. Ora, invece, le premesse sembrano più solide e la serie che racconterà la vita di Frank Sinatra è in via di defin ...

Violenza sulle donne, «Non dimenticate noi disabili» Gli ultimi dati Istat risalgono al 2014 e raccontano di percentuali più alte di rischio violenza per le donne con disabilità. Per Linda Legname, vicepresidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ...

Tra questi spunta l'immancabile Belle de Lae la, Sulley di Monsters&Co. e altri ancora! " Clicca qui per acquistare Sulley " Clicca qui per acquistare Belle " Clicca qui per ......e alla portata di tutti voi! Disney decorazioni Natale Ornamenti natalizi Minnie e Topolino Pallina natalizia a tema Alice nel paese delle meraviglie Pallina natalizia a tema Lae la...Ci aveva provato, per primo, Martin Scorsese, ma il suo progetto non vide mai la luce. Ora, invece, le premesse sembrano più solide e la serie che racconterà la vita di Frank Sinatra è in via di defin ...Gli ultimi dati Istat risalgono al 2014 e raccontano di percentuali più alte di rischio violenza per le donne con disabilità. Per Linda Legname, vicepresidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ...