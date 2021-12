La Bce non faccia come la Fed o farà del male all’Europa. Parla Piga (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli Stati Uniti sono una cosa, l’Europa un’altra, se il metro di misura è l’inflazione. Mettersi in scia alla Federal Reserve e alla sua frenesia da tapering, in parte giustificata da un surriscaldamento dei prezzi al 6,8% a novembre, ai massimi dall’epoca Reagan, sarebbe un errore. La Banca centrale europea deve continuare a tenere i rubinetti aperti, perché la ripresa e il ritorno alla crescita del Vecchio Continente, via Pnrr, valgono bene qualche punto di inflazione. Gustavo Piga, economista, saggista e docente a Tor Vergata, ne è più che convinto. Continuare ad acquistare 80 miliardi di euro al mese di debito e tenere i tassi inchiodati è una traiettoria da non abbandonare, perché il danno potrebbe essere di gran lunga peggiore di una spinta inflazionistica. La Banca centrale europea non sembra voler prendere molto sul serio il ritorno dell’inflazione. Al ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli Stati Uniti sono una cosa, l’Europa un’altra, se il metro di misura è l’inflazione. Mettersi in scia alla Federal Reserve e alla sua frenesia da tapering, in parte giustificata da un surriscaldamento dei prezzi al 6,8% a novembre, ai massimi dall’epoca Reagan, sarebbe un errore. La Banca centrale europea deve continuare a tenere i rubinetti aperti, perché la ripresa e il ritorno alla crescita del Vecchio Continente, via Pnrr, valgono bene qualche punto di inflazione. Gustavo, economista, saggista e docente a Tor Vergata, ne è più che convinto. Continuare ad acquistare 80 miliardi di euro al mese di debito e tenere i tassi inchiodati è una traiettoria da non abbandonare, perché il danno potrebbe essere di gran lunga peggiore di una spinta inflazionistica. La Banca centrale europea non sembra voler prendere molto sul serio il ritorno dell’inflazione. Al ...

Advertising

zazoomblog : La Bce non faccia come la Fed o farà del male all’Europa. Parla Piga - #faccia #all’Europa. #Parla - simonavitelli60 : RT @enricocolosimo: Per la Meloni Draghi non è un vero 'patriota'.Non ci fosse stato un patriota come Draghi quando da Presidente BCE coprì… - Daniel77267 : @TizianaFerrario Perché è una lotteria per caso??? Non sono forse i sacrifici degli stati più ricchi e vedi l'Itali… - CinziaSimone3 : RT @enricocolosimo: Per la Meloni Draghi non è un vero 'patriota'.Non ci fosse stato un patriota come Draghi quando da Presidente BCE coprì… - Androme40820801 : @ClaudeTadolti @Adnkronos Perché potete dire quello che volete ma grazie a Mattarella e a Draghi se il mondo ci con… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce non Legge Bilancio: Bonomi, e' occasione storica ma abbiamo assistito a battaglia bandierine ...stato e le politiche della Bce per il supporto ai debiti sovrani". Tuttavia, ha ribadito il numero uno degli industriali tornando su un tema piu' volte toccato, la legge ripropone "strumenti che non ...

Borsa: Piazza Affari la migliore(+0,5%), Europa sale con auto, tech e minerari ... de Guindos, da quanto riferito da Bce, non e' stato in stretto contatto con la presidente Lagarde. Mentre i futures di Wall Street sono positivi, Piazza Affari e Amsterdam sono le migliori in Europa ...

La lotta all'inflazione non sarà un pranzo di gala - PublicPolicy Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare Panetta (BCE): le criptovalute non hanno ragione di esistere È difficile vedere motivi che giustifichino l’esistenza delle criptovalute. A dirlo è Fabio Panetta, membro del board della BCE.

Un patriota al Quirinale Nello scranno più alto, nella carica che simboleggia l’unità nazionale e tutela la Costituzione, Giorgia (ovviamente Meloni) vorrebbe un patriota. L’eroina di Atreju non sa dire che se Draghi, uno dei ...

...stato e le politiche dellaper il supporto ai debiti sovrani". Tuttavia, ha ribadito il numero uno degli industriali tornando su un tema piu' volte toccato, la legge ripropone "strumenti che...... de Guindos, da quanto riferito dae' stato in stretto contatto con la presidente Lagarde. Mentre i futures di Wall Street sono positivi, Piazza Affari e Amsterdam sono le migliori in Europa ...È difficile vedere motivi che giustifichino l’esistenza delle criptovalute. A dirlo è Fabio Panetta, membro del board della BCE.Nello scranno più alto, nella carica che simboleggia l’unità nazionale e tutela la Costituzione, Giorgia (ovviamente Meloni) vorrebbe un patriota. L’eroina di Atreju non sa dire che se Draghi, uno dei ...