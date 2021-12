Klopp: 'Con Inzaghi sarà vera sfida Champions'. Zanetti: 'Liverpool grande, ma siamo l'Inter' (Di lunedì 13 dicembre 2021) O tutto o niente. Dopo aver messo piede per la prima volta a San Siro in occasione della sfida contro il Milan del 7 dicembre, Jurgen Klopp tornerà alla Scala del Calcio per l'andata degli ottavi di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) O tutto o niente. Dopo aver messo piede per la prima volta a San Siro in occasione dellacontro il Milan del 7 dicembre, Jurgentornerà alla Scala del Calcio per l'andata degli ottavi di ...

Advertising

Milanista_Serio : Con Klopp si entra in campo, si fa tutto con la palla, inclusi i famosi lavori di forza, fanno quasi tutto sul camp… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: A Klopp piace il sorteggio di Champions: 'Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta... E ora… - kazamagio : Con questo stato di forma ce la giochiamo con chiunque, Liverpool del mio idolo Klopp compreso Sta tutto nella test… - dalbertocarlos_ : Curioso di vedere la reazione di Klopp quando si ritroverà con Van Dijk che sta marcando Bastoni su azione manovrata nostra - vaisaverio : @stijllo Klopp però ko graffia con la barba quando si salutano con il bacetto -