Gazzetta_it : Kimmich, il dietrofront del campione no vax: “Mi vaccinerò. Ma quante critiche...” #bundesliga -

La Gazzetta dello Sport

Lo sfogo ? Quelle disono riflessioni a voce alta sul modo in cui l'opinione pubblica ha affrontato quella che doveva essere una decisione personale e legittima del giocatore. 'Sono solo un ...... fasul suo essere no - vax in un'intervista a ZDF, di cui sono stati pubblicati alcuni stralci.si rammarica di non aver deciso prima di vaccinarsi. È la prima volta che...Il centrocampista del Bayern si è appena negativizzato: “Sono solo un uomo che ha paura e si fa delle domande. Ho la coscienza sporca verso la mia famiglia e la mia squadra” ...Bayern Monaco, Kimmich cambia idea: si vaccinerà. Finisce la controversia che ha causato il suo rifiuto iniziale, secondo Zdf.