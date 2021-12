Kate Middleton, il regalo della Regina Elisabetta è uno smacco a Meghan Markle (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vista la loro sempre crescente popolarità, il principe William e Kate Middleton sembrano proprio essere la coppia della royal family più amata dagli inglesi. Ma i sudditi non sono i soli ad avere una certa preferenza per i Duchi di Cambridge: sembra che anche la Regina Elisabetta in persona abbia una particolare simpatia per la moglie del suo primo nipote. Tutto a discapito di Meghan Markle che, come è noto, non è tra le favorite della sovrana. E lo ha dimostrato ancora una volta con quello che, secondo gli esperti, è un vero e proprio regalo. In occasione del concerto natalizio Royal Carols: Together At Christmas, che si è tenuto l’8 dicembre a Westminster Abbey alla presenza di alcuni rappresentanti della royal ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vista la loro sempre crescente popolarità, il principe William esembrano proprio essere la coppiaroyal family più amata dagli inglesi. Ma i sudditi non sono i soli ad avere una certa preferenza per i Duchi di Cambridge: sembra che anche lain persona abbia una particolare simpatia per la moglie del suo primo nipote. Tutto a discapito diche, come è noto, non è tra le favoritesovrana. E lo ha dimostrato ancora una volta con quello che, secondo gli esperti, è un vero e proprio. In occasione del concerto natalizio Royal Carols: Together At Christmas, che si è tenuto l’8 dicembre a Westminster Abbey alla presenza di alcuni rappresentantiroyal ...

