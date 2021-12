Juventus | ritorno di fiamma per il giocatore | può arrivare a gennaio

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono appena 23 i gol segnati fin qui dalla. Troppo pochi per centrare il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo motivo i bianconeri sono alla ricerca di un centravanti da portare alla corte di Massimiliano Allegri già nel mercato di. Il rendimento sotto porta non soddisfacente di Alvaro Morata e Moise Kean e i continui infortuni di Paulo Dybala stanno infatti condizionando i risultati della squadra. Così la dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando sulle possibili operazioni di mercato. Il sogno è Dusan Vlahovic della Fiorentina ma la trattativa appare complicata perdati gli alti costi che richiederebbe. Come riportato da Tuttosport però ci sarebbe una pista più percorribile: quella che porta a Mauro Icardi, da anni accostato ai ...